«Они нуждаются в лечении». Карло Анчелотти — о Тонали и Фаджоли, играющих на ставках

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал обвинения в незаконных ставках Сандро Тонали и Николо Фаджоли, по предварительным данным страдающих лудоманией.

«Это была серьезная ошибка, эти игроки не в порядке, они нуждаются в лечении. С точки зрения науки, зависимость от азартных игр – это заболевание. При этом я считаю, что это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола – это было бы преувеличением. Правосудие скажет своё слово.

На мой взгляд, эти ребята забыли чёткое правило: делать ставки запрещено. Всё просто. Будучи преданными своему делу, мы ясно осознаем это. На самом деле, что это запрещено — предупреждают перед каждым сезоном», приводит слова Карло Анчелотти AS.