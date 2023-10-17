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Даниил Фомин — о травме: испытываю болевые ощущения. Надеюсь, просто подвернул голеностоп

Даниил Фомин — о травме: испытываю болевые ощущения. Надеюсь, просто подвернул голеностоп
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал повреждение, полученное им во вчерашнем матче со сборной Кении (2:2).

«Чуть-чуть испытываю болевые ощущения. Не знаю, смогу ли сыграть с «Локомотивом». Сказали, что пропущу месяц? У них и спрашивайте.

Посмотрим. Сейчас не могу ничего сказать. Нужно пару дней посмотреть. Надеюсь, что просто подвернул голеностоп», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.

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