Быстров: сборная Кении — это просто дрова! А наши пешком по полю ходили

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о выступлении сборной России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

«Слушаешь рассказ о матче и слышишь, что спаслись. От кого спаслись? Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились. Вышел второй состав. Пожалуйста, доказывайте, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю. Это можно назвать игрой? Это кошмар, ужас какой‑то. Это не игра. Про ошибки я вообще молчу. Такого соперника надо обыгрывать со счётом 3:0 или 4:0 с горящими глазами. После такого матча пара человек точно не приедет в сборную. После такого матча их не надо просто вызывать. Миранчуки ходили по полю, Джикия провалил матч. Два центральных защитника — ужас», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков.