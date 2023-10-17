Вратарь из России в Таджикистане: в Ираке ехали в сопровождении трёх пикапов с пулемётами

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», вспомнил интересный случай, произошедший во время одного из выездов за таджикскую национальную команду. Он рассказал, что в Ираке футболистов из Таджикистана сопровождали пикапы с крупнокалиберными пулемётами.

«В Ираке нас встретили очень позитивно. Мы ехали в сопровождении трёх пикапов с пулемётами, у которых огромные пули. Я такие никогда в жизни не видел! Если такая пуля попадёт в дверь, то она разлетится в щепки», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Рустам Ятимов дебютировал за сборную Таджикистана летом 2019 года. Голкипер провёл с тех пор в составе национальной команды 33 матча.