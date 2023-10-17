Убийца шведских болельщиков находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Мужчина, застреливший двух болельщиков сборной Швеции, на текущий момент находится в реанимации, где его спасают после того, как он получил ранение в грудь во время полицейской операции по задержанию. Об этом сообщает DH Les Sports.

По информации источника, сегодня утром мужчина был доставлен в больницу Сен-Люк, где врачи борются за его жизнь.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.