Евгений Харин: рад, что Россия остаётся в УЕФА. Никакой переход не нужен

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин считает, что РФС поступает правильно, оставаясь членом УЕФА.

«Рад, что мы остаёмся в УЕФА. Моё мнение, что не нужен никакой переход», — сказал Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Россия желает остаться в УЕФА. По его словам, «РФС желает лучшего для российского футбола и старается сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки».

В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все отечественные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Осенью 2023-го УЕФА допустил сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до своих соревнований, но позднее появилась информация, что это решение было отменено.