Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Митрофанов: позитивная тенденция в изменениях в судействе есть. Важно её сохранить

Митрофанов: позитивная тенденция в изменениях в судействе есть. Важно её сохранить
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что изменения в работе футбольных арбитров несут в себе позитивную тенденцию.

«За последние три месяца прошли встречи минимум с шестью клубами РПЛ. Все клубы, которые направляли соответствующий запрос, получили ответ от судейского комитета. Изменения в судействе — длящийся процесс. Есть недостатки, но есть и позитивная тенденция. Важно, чтобы она сохранилась и мы пришли к правильному судейству.

Но, опять же, правильное судейство — это не чьё-то ощущение, а действительно объективная картина, которая в том числе связана с трактовкой правил игры со стороны ФИФА и УЕФА, их судейских департаментов. Это надо учитывать. Кому-то что-то может не нравиться, но это не значит, что он прав в этой оценке», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

Материалы по теме
Митрофанов заявил о сокращении числа потенциальных соперников сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android