Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре

РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС ведёт работу по организации домашнего матча сборной России в ноябрьскую международную паузу.

«Работа по организации матчей ведётся», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

С конца 2021 года сборная России провела два домашних матча, сыграв с Ираком (2:0) и Камеруном (1:0). В конце февраля прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России и все отечественные команды от участия в своих соревнованиях. После начала действия санкций национальная команда провела десять товарищеских игр, одержав три победы. Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2).

Материалы по теме
Митрофанов заявил о сокращении числа потенциальных соперников сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android