РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС ведёт работу по организации домашнего матча сборной России в ноябрьскую международную паузу.

«Работа по организации матчей ведётся», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

С конца 2021 года сборная России провела два домашних матча, сыграв с Ираком (2:0) и Камеруном (1:0). В конце февраля прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России и все отечественные команды от участия в своих соревнованиях. После начала действия санкций национальная команда провела десять товарищеских игр, одержав три победы. Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2).