Вратарь сборной Таджикистана рассказал, почему хочет играть в России

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», рассказал, почему хочет играть в Российской Премьер-Лиге. Он заявил, что не боится конкуренции в чемпионате России и осознаёт высокие требования, которые там предъявляются к футболистам.

«Почему хочу играть в РПЛ? Наверное, потому что родился там. Я вырос на чемпионате России, видел ажиотаж. Не знаю, как сейчас, потому что ввели Fan ID, болельщиков стало поменьше. Хочется себе доказать, что могу играть в РПЛ. Понимаю, что там высокие требования, но не боюсь конкуренции. Сделаю всё, чтобы принести пользу», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Ятимов провёл 20 матчей в составе «Истиклола».