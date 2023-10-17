Игрока команды Ла Лиги признали виновным в нападении на человека

Вингер «Кадиса» Дарвин Мачис, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Вальядолиде», был признан виновным в совершении нападения на человека и в нанесении ему телесных повреждений. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что Мачис и несколько его друзей избили нового партнёра его бывшей супруги, в связи с чем на них было подано в суд. Сторона обвинения запрашивала для венесуэльского футболиста четыре года тюрьмы. Однако суд, принимая во внимание, что ранее Мачис не совершал правонарушений и признал свою вину, вынес приговор, согласно которому 30-летний вингер должен будет заплатить пострадавшей стороне штраф в размере € 9600, а также не подходить к бывшей жене и её партнёру ближе чем на 100 метров в течение двух лет со дня объявления приговора.

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