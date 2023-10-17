Даниил Фомин: готов остаться в «Динамо» до конца карьеры

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин заявил, что готов провести всю свою профессиональную карьеру в московском клубе, если ему не поступит предложение из Европы.

«Готов ли остаться в «Динамо» до конца карьеры? На данный момент да, готов. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с «Динамо» не бороться за самые высокие места. Можно ли говорить, что не перейду в «Спартак» и «Зенит»? Сейчас я играю в «Динамо» и вижу себя в этом клубе. Как будет дальше — не могу ничего сказать», — приводит слова Фомина ТАСС.

За «Динамо» 26-летний Фомин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл девять матчей за бело-голубых в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу.