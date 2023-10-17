Чанов — о дебюте Помазуна в сборной: жалко, что так начинается. Ошибки были в обороне

Бывший советский футболист Вячеслав Чанов высказался насчёт дебюта голкипера «Урала» Ильи Помазуна в сборной России.

«Дебют Помазуна состоялся, он нормально сыграл с Кенией. Ошибки были в линии обороны. Но жалко, что всё так начинается. У сборной России всё-таки есть цели и задачи на матч, а Илья показывал хорошую игру в чемпионате. Ему и дали шанс. Придёт время, когда и Лантратову дадут сыграть», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

27-летний Помазун дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Кенией. Илья пропустил два гола, встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Помазун — воспитанник академии московского ЦСКА. С 2020 года российский голкипер выступает за «Урал» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 11 матчей в рамках РПЛ, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.