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Глебов: с Кенией надо было подстроиться под поле — оно неудобное, но для всех одинаковое

Глебов: с Кенией надо было подстроиться под поле — оно неудобное, но для всех одинаковое
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Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче россиян с национальной командой Кении.

«Сегодня достаточно вязкая игра получилась. Думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов.

Ещё раз повторюсь, в первом голе была передача на Диму Баринова, а мяч подскакивает в последний момент. И человек там сзади бежит. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле. Всё, что было в середине, было достаточно опасненько», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

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