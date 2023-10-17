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Арсен Адамов: рад дебюту за сборную, но жаль, что не удалось победить

Арсен Адамов: рад дебюту за сборную, но жаль, что не удалось победить
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов оценил свой дебют за сборную России в товарищеском матче с командой Кении (2:2).

«Конечно, эмоции великолепные, рад дебюту за сборную. Я давно этого хотел. Честно, это такой кайф играть за сборную России. Жаль, не удалось победить, но зато сумели отыграться. Это тоже нормально», — приводит слова Адамова «РИА Новости».

Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков. Ранее в октябре Россия обыграла Камерун на домашней арене благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. 23-летний Адамов в нынешнем сезоне провёл девять матчей за «Оренбург» в рамках РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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