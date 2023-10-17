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Глава Федерации футбола Кении назвал сборную России топ-командой

Глава Федерации футбола Кении назвал сборную России топ-командой
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Президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва назвал сборную России одной из лучших команд в мире, которая вывела сборную Кении на новый уровень.

«Россия вывела нас на высший уровень, у вас топ-сборная. Мы счастливы, что кенийский футбол растёт, мы этим горды. Скоро мы вернёмся на международные турниры и снова будем играть в футбол», — приводит слова Мвендвы «РИА Новости».

Напомним, в конце февраля прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России и все отечественные команды от участия в своих соревнованиях. После начала действия санкций национальная команда провела десять товарищеских игр, одержав три победы. Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2).

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