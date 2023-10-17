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Чанов: сборной России нельзя играть с таким настроением, но не надо посыпать голову пеплом

Чанов: сборной России нельзя играть с таким настроением, но не надо посыпать голову пеплом
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Бывший советский футболист Вячеслав Чанов высказался по итогам матча между сборными России и Кении (2:2).

«Результат сборной России в матче с Кенией расстроил. С таким настроением нельзя выходить играть. Начало было слишком медленное, потом замены увеличили скорость игры. В обороне были ошибки, которые не должны допускать такие опытные игроки. Мне кажется, отсутствие нужного настроя и ротация повлияли на игру. Но смена состава — необходимая вещь, когда команда притирается.

Голову пеплом посыпать не надо, потому что тренерский штаб всё-таки просматривает игроков. Кандидатов становится меньше, появляется основной состав. Это радует», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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