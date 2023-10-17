Бонуччи может быть наказан из-за того, что он утаил информацию об игре Фаджоли на ставках

Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи может быть на длительный срок отстранён от футбола из-за того, что он знал об игре полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли на ставках, но не уведомил об этом Федеральную прокуратуру. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, при изучении телефона Фаджоли было обнаружено, что Бонуччи известно об игре 22-летнего итальянца на ставках. Теперь экс-футболисту «Ювентуса» может грозить шестимесячная дисквалификация. При этом нет никаких доказательств того, что сам Бонуччи совершал ставки на нелегальных платформах.

Напомним, в соответствии с итальянским законодательством любой игрок, узнавший о том, что его коллеги играют на ставках, обязан сообщить об этом в Федеральную прокуратуру.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фаджоли заключит сделку со следствием для того, чтобы избежать потенциальной дисквалификации сроком в три года.