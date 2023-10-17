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Российский вратарь сборной Таджикистана: футболисты Северной Кореи — роботы!

Российский вратарь сборной Таджикистана: футболисты Северной Кореи — роботы!
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Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, вспомнил впечатления от игроков Северной Кореи, которые встречались с таджикской национальной командой. По его словам, футболисты из Северной Кореи напоминают роботов, которые очень выносливы и никогда не устают.

«Футболисты сборной Северной Кореи — роботы! Они всё время бегают и не устают. Технически они не очень оснащены, но в плане выносливости, самоотдачи и задач на игру отдаются на 100%», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Рустам Ятимов дебютировал за сборную Таджикистана летом 2019 года. С тех пор голкипер в составе национальной команды провёл 33 матча. Он является воспитанником российской «Волги».

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