«Прекращай нас дурить!» Ловчев обратился к Карпину

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину на фоне неубедительных результатов национальной команды после отстранения от международных турниров.

«Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ. Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит — я не всех по именам знаю. Это логично, потому что всё время меняется состав.

Пусть у нас средний состав, но это же квалифицированные футболисты, которые могут стать сильнее за счёт стабильности состава, сыгранности. Тут этого нет. А когда нет — то, что мы увидели с Кенией, будет продолжаться. Я всё время слушаю Карпина, но слышу обрывистые ответы на любые вопросы. Хочется услышать ответ на простой вопрос — прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Почему? Есть не сборная, а расширенный список кандидатов», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.