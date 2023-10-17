Дьяков: сборная России подумала, что Кения — сдобная булочка, за что и поплатилась

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался по итогам матча между сборными России и Кении (2:2).

«Сборная России неплохо начала игру с Кенией, забили быстрый мяч. А потом расслабились: подумали, что кенийцы — сдобная булочка, за это и поплатились. Сборная Кении не сильна в организации игры, но брали своей физикой. Сборная России плохо играла в защите, слишком долго переходила из обороны в атаку, позволяла создавать моменты. Хорошо, что в конце сравняли счёт. Понятно, что результат не особо важен, но качество игры оставляло желать лучшего.

У Кении особо нет звёзд, поэтому всегда тяжело играть с такой сборной, от которой непонятно, что можно ожидать. Это быстрая, атлетичная команда. Что я от них ожидал, то и увидел. Они молодцы, для них ничья со сборной России — крутой результат», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.