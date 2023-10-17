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ФИФА выплатит компенсацию двум командам Ла Лиги за травмы их игроков, полученные в сборных

ФИФА выплатит компенсацию двум командам Ла Лиги за травмы их игроков, полученные в сборных
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«Альмерии» и «Сельте» будут выплачены денежные средства от ФИФА в качестве компенсации за то, что футболисты этих команд Ибраима Коне и Джозеф Айду получили серьёзные травмы во время выступления за свои национальные команды. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что испанские «Альмерия» и «Сельта» получат компенсацию в соответствии с программой защиты клубов ФИФА, согласно которой клубам полагаются выплаты в случае, если их футболисты получат травмы во время игр сборных, которые проводятся в даты, установленные международным календарём матчей на период до 31 июля следующего года.

Программа предполагает выплаты в размере € 7,5 млн за каждого травмированного футболиста. Эта сумма будет выплачиваться в течение всего года, каждый день на счёт клуба будут поступать € 20 548.

Во время игры за сборную Ганы Джозеф Айду получил разрыв левого ахиллова сухожилия. Ибраима Коне травмировал лодыжку, выступая за национальную команду Мали.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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