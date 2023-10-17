Вратарь сборной Таджикистана: российские клубы могли бы думать о победе в азиатской ЛЧ

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», поразмышлял по поводу турнирных достижений, которых могли бы добиться российские клубы в азиатских турнирах.

«Российские клубы в азиатской Лиге чемпионов? Очень сложно сравнить уровень. Можно быть явным аутсайдером на бумаге, а в матче всё наоборот. Но, мне кажется, российские команды боролись бы за самые высокие места. Можно было бы думать и о победе на турнире. Но тут есть лимит: шесть легионеров, а остальные должны быть местными», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. В связи с этим РФС рассматривает вариант перехода в Азию, однако никаких решений пока что принято не было.