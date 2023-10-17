Сборные России и Кении могут сыграть в Найроби в 2024 году

Президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва сообщил, что планируется проведение товарищеского матча со сборной России в Найроби в 2024 году.

«В 2024 году мы планируем снова сыграть в Найроби. Также мы можем в будущем провести матч в Москве», — приводит слова Мвендвы «РИА Новости».

С конца 2021 года сборная России провела два домашних матча, сыграв с Ираком (2:0) и Камеруном (1:0). В конце февраля прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России и все отечественные команды от участия в своих соревнованиях.

После начала действия санкций национальная команда провела десять товарищеских игр, одержав три победы. Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2). Голы в составе команды Валерия Карпина забили Александр Соболев и Иван Обляков.