Фомин: хочется верить, что удастся сыграть на чемпионате Европы или мира

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался насчёт решения УЕФА о допуске до международных соревнований сборных России среди игроков до 17 лет, а также ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Главное, чтобы в итоге допустили. Будем надеяться и верить, что все команды шаг за шагом допустят, сможем везде участвовать и играть. Наверное, тут больше политика, я в этом уже не особо разбираюсь. Надеюсь, что в УЕФА нас допустят, будем играть в футбол. Это самое главное. Как смотрю на возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола? Никто же не знает, будем мы там играть или нет. Я не особо вникал в эту тему.

Все мы росли на отборочных матчах сборной России к чемпионатам Европы и мира. Все хотели слушать гимн Лиги чемпионов. Поэтому, если есть такая надежда, хотелось бы, конечно, играть здесь, в Европе. А как будет — это не ко мне вопрос. Хочется верить, что удастся сыграть на чемпионате Европы или мира в своей карьере», — приводит слова Фомина ТАСС.