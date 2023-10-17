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Гаджиев: надевая майку сборной России, нужно играть на другом уровне ответственности

Гаджиев: надевая майку сборной России, нужно играть на другом уровне ответственности
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Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью в матче сборных России и Кении (2:2).

«Игра сборной России в матче с Кенией стала получше только во втором тайме после замен или каких-то других обстоятельств. Игроки добавили в скорости, поэтому у Кении сразу появились проблемы. В первом тайме было всё похуже. Когда футболист надевает майку сборной России, нужно играть на другом уровне ответственности. Нужно стараться, чтобы темп был максимально высокий. Это и есть самоотдача. Сегодня никого не удивишь расстановкой и способностью принять или отдать мяч. Исключено, что можно кого-то обыграть одной левой или тихо передвигаясь по полю. Но отдельные отрезки сборная России проводила неплохо.

Говорить о том, что игра Кении была непонятна до матча — слишком простое заключение. Сейчас любая команда играет примерно в один и тот же футбол — кто-то лучше, кто-то хуже. Карпин давал привычную установку. Но услышать установку тренера и выполнить её — разные вещи. Дело в том, насколько игроки мотивированы и подготовлены», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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