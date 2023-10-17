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Игрок «Баварии» Мусиала приостановил переговоры с клубом по новому контракту

Игрок «Баварии» Мусиала приостановил переговоры с клубом по новому контракту
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не спешит продлевать действующее трудовое соглашение с мюнхенским клубом, поскольку не уверен, что в будущем получит роль ключевого игрока в команде. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, «Бавария» уже длительный период времени хочет пролонгировать контракт с Мусиалой. В связи с этим в апреле представители игрока встречались с Хасаном Салихамиджичем, однако переговорный процесс был приостановлен. Подчёркивается, что на текущий момент Мусиала и его окружение хотят посмотреть, как будет развиваться проект «Баварии», и понять, займёт ли 20-летний футболист ключевую роль в нём.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусиала принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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