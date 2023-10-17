«СКА-Хабаровск» обыграл «Амкар» и вышел в 1/8 финала Пути регионов Кубка России

«СКА-Хабаровск» обыграл «Амкар» в матче 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу дальневосточной команды.
Игрок «СКА-Хабаровск» Саид Алиев забил по голу в каждом тайме и принёс уверенную победу своей команде. Таким образом, именно хабаровский клуб вышел 1/8 финала Пути регионов Кубка России.
Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.
- 17 октября 2023
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