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Полиция Франции взяла под стражу приёмного сына экс-тренера «ПСЖ» Галтье

Полиция Франции взяла под стражу приёмного сына экс-тренера «ПСЖ» Галтье
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Приёмный сын бывшего главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье Джон Валович-Галтье был взят под стражу французской полицией по делу о незаконном занятии агентской деятельностью. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в рамках предварительного расследования французские стражи правопорядка задержали шесть человек. Дело находится в ведении прокуратуры города Ниццы, в настоящее время проходят обыски в домах подозреваемых и причастных к этому делу лиц. Джон Валович-Галтье находится в полицейском участке уже несколько часов.

Напомним, ныне главный тренер катарского «Аль-Духаиль» Кристоф Галтье покинул «ПСЖ» в июле текущего года. Под его руководством парижане стали чемпионами Франции и обладателями Суперкубка страны.

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