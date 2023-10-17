Мелик-Гусейнов: чемпионаты Европы и мира без участия России — это получемпионаты

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что чемпионаты Европы и мира без участия сборной России являются неполноценными.

«Конечно, мы следили за матчами сборной России. Для нас это очень яркие и показательные игры. Смотрим, как на поле происходит некая магия сыгранности ребят из разных команд. В каких-то матчах нет игроков из нашего клуба, но от этого не меняется интерес к сборной России. Команда показывает очень хороший, смелый и интересный футбол.

Конечно, отсутствие на международной арене определённым образом ощущается. Но тем не менее последние игры сборной России, в том числе и матч с Кенией показал, что мы играем в достаточно хороший и уверенный футбол. Очень важно, что команда не теряет свою форму. Рано или поздно, тема с бойкотами пройдёт. И не только окна, но и ворота для нас будут открыты. Чемпионат Европы и мира без участия России — это получемпионаты. Они не соблюдают принцип правильной и честной конкуренции команд, которые потенциальны должны участвовать, когда искусственно кого-то ограничивают в этом.

Игры сборной России позволяют узнать свои силы, ребятам — сыграться, познакомиться. После игр в сборной уровень игроков нашего клуба растёт. Например, Максим Шнапцев сейчас в Бразилии вместе с молодёжной сборной России. Он замечательный молодой футболист, талантливый игрок, мы его очень ценим и любим в клубе. За эти несколько дней он действительно серьёзно вырос там. Ту игру, которую видим на бразильских полях, и что было здесь, — это два разных Максима», — приводит слова Гусейнова Metaratings.