Мелик-Гусейнов: «Пари НН» хочет бороться за еврокубки, как только дорастёт до этого

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова об отсутствии планов по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мы поддерживаем заявление руководителей РФС, но не потому, что обязаны его поддерживать, а это синхронно наша стратегия. Как клуб, безусловно, работаем по тем правилам, которые выстраивает РФС, эти правила синхронны с правилами УЕФА. Мы привыкли к этим моментам. Более того, наша стратегия прописана таким образом, что, как мы дорастём, хотим бороться в том числе и за еврокубки. Это хорошо, что мы не виляем вправо или влево, стабильно идём по стратегическому пути, по которому шли до этих сложных времён», — приводит слова Гусейнова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.