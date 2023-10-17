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Мелик-Гусейнов: «Пари НН» хочет бороться за еврокубки, как только дорастёт до этого

Мелик-Гусейнов: «Пари НН» хочет бороться за еврокубки, как только дорастёт до этого
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова об отсутствии планов по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мы поддерживаем заявление руководителей РФС, но не потому, что обязаны его поддерживать, а это синхронно наша стратегия. Как клуб, безусловно, работаем по тем правилам, которые выстраивает РФС, эти правила синхронны с правилами УЕФА. Мы привыкли к этим моментам. Более того, наша стратегия прописана таким образом, что, как мы дорастём, хотим бороться в том числе и за еврокубки. Это хорошо, что мы не виляем вправо или влево, стабильно идём по стратегическому пути, по которому шли до этих сложных времён», — приводит слова Гусейнова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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