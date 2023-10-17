Квеквескири: «Факел» треть сезона мог провести лучше — нужно прибавлять в реализации

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири подвёл итоги первой трети сезона-2023/2024 для воронежской команды.

«Как оценю первую треть сезона? Могли бы провести лучше. Что-то не получилось, разберёмся внутри команды. Главным образом команде нужно прибавлять в реализации. Нет реализации — нет голов», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 11 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков. В последнем матче перед международной паузой в октябре воронежцы сыграли вничью с московским «Динамо». В следующем туре «Факел» встретится с «Оренбургом». Встреча пройдёт 21 октября на стадионе «Газовик» и начнётся в 12:00 мск.