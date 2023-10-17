Юрий Горшков: у Кении достаточно крепкая команда. Все мощные и атлетичные

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Кении (2:2).

«Не могу сравнить кто сильнее — Камерун или Кения, так как не играл с Камеруном. У Кении достаточно крепкая физически команда. Они все атлетичные и мощные. Мы старались навязывать борьбу и двигать быстро мяч, создавать моменты. Кения не удивила. К чему готовились — так и играли», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Состоявшийся накануне товарищеский матч между сборными России и Кении завершился вничью со счётом 2:2. За команду Валерия Карпина забивали нападающий «Спартака» Александр Соболев и хавбек ЦСКА Иван Обляков. Юрий Горшков провёл на поле 84 минуты.