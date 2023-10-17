Осинькин — о Салтыкове в молодёжной сборной России: перелёт в Бразилию, конечно, пугает

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о решении РФС отправить молодёжную сборную России в Бразилию на товарищеские матчи с местными клубами.

«В отсутствие практики для молодёжной сборной это, наверное, хорошо продуманное решение – поехать в такую футбольную страну и сыграть с сильными командами. Вы видите, какой уровень футбола в «Сантосе», «Палмейрасе». Но, конечно, пугает перелёт. Восстанавливаться после такого и ещё играть за такое короткое время несколько игр всё-таки сложно. Будем смотреть, какой Никита вернётся, восстанавливать. Надеюсь, в плане здоровья всё обойдётся. В этой ситуации есть плюсы и минусы, но институт сборных должен существовать. Наши лучшие футболисты должны стремиться туда попасть, это большая честь. Очень правильно, что у них есть возможность проводить спарринги», — приводит слова Осинькина Metaratings.

C 12 по 16 октября молодёжная сборная России провела матчи со «СКА Бразил» U20 (2:2), «Палмейрасом» U20 (3:1), «Сантосом» U20 (6:4) и «Сан-Паулу» U20 (1:1).