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В «Монако» ответили на вопрос о восстановлении Головина

В «Монако» ответили на вопрос о восстановлении Головина
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Решение об участии российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Метцем» будет принято в пятницу, 20 октября.

«Мы обсудим медицинские вопросы на предматчевой пресс-конференции в пятницу», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Монако» «РИА Новости Спорт».

27-летний Головин не принимал участия в товарищеских матчах сборной России с Камеруном и Кенией из-за травмы икроножной мышцы. В нынешнем сезоне Александр провёл семь матчей за «Монако» в рамках чемпионата Франции, забил два гола и сделал одну результативную передачу. С «Метцем» монегаски сыграют в ближайшее воскресенье, 22 октября. «Монако» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков.

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