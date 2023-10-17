На матче Англия — Италия усилят меры безопасности после теракта в Брюсселе

На матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором сборная Англии примет на стадионе «Уэмбли» национальную команду Италии, будут усилены меры безопасности после теракта, произошедшего вчера, 16 октября, в Брюсселе, когда были убиты два шведских болельщика. Об этом информирует Sky Sports.

Лондонская полиция заявляет, что примет все необходимые меры для того, чтобы болельщики чувствовали себя в безопасности во время матча сборной Англии с Италией. Подчёркивается, что в целях обеспечения безопасности сотрудники правоохранительных органов Лондона разработали специальный полицейский план.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены два шведских болельщика. После первого тайма игра была остановлена и не возобновилась. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш, а ответный мяч бельгийцев забил Ромелу Лукаку с пенальти.