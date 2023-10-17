Агент Тонали: надеюсь, эта ситуация с игровой зависимостью спасёт Сандро жизнь

Агент полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал ситуацию с обвинениями итальянского футболиста в совершении нелегальных ставок и с его зависимостью от азартных игр.

«Я надеюсь, что эта проблема с игровой зависимостью в конечном итоге поможет спасти жизнь Сандро, как и многим другим молодым ребятам, которые пострадали от той же проблемы.

Сандро понял, что ему нужно сосредоточиться на решении этого вопроса и подойти к проблеме борьбы с игровой зависимостью со всей решимостью», — приводит слова агента Тонали журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок «Ньюкасла» давно признался семье и близким друзьям в игровой зависимости, рассказав, что поддался тому, что для молодого полузащитника было лишь «хобби», а теперь может дорого обойтись ему.