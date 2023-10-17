Александр Кержаков заявил, что «Газпром» не имел отношения к его назначению в «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков опроверг ранее появлявшиеся слухи, что его назначению на пост наставника «Пари Нижнего Новгорода» способствовал «Газпром». Также Кержаков оценил свои достижения в футбольной карьере.

«Имел ли «Газпром» отношение к моему назначению в Нижний? Не имел. Какие у меня отношения с «Газпромом»? Пока я играл в «Зените», они были, потому что он был спонсором. А дальше — всё. Это знаю совершенно точно.

Добился ли я на поле всего, что мог? Думаю, даже больше. Когда-то мечтал оказаться во Второй лиге в Дзержинске, в команде, где играл мой отец. Потом, когда играл в Светогорске и забивал голы, стали проявлять интерес из дубля «Зенита», и у меня появилась мечта сыграть за его основу. А забив «Спартаку» первый гол, понял, что уже стал частью команды», — приводит слова Кержакова «Спорт-экспресс».