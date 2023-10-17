Матчи отборочного раунда Евро-2024 во вторник начнутся с минуты молчания

Матчи отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 во вторник начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в Брюсселе, сообщает пресс-служба УЕФА.

«Сегодня вечером на всех матчах отборочного раунда Евро-2024 будет объявлена ​​минута молчания в память о двух жертвах вчерашнего теракта в Брюсселе накануне игры между Бельгией и Швецией», — гласит сообщение пресс-службы УЕФА в соцсети X (бывший Twitter).

Сегодня, 17 октября, пройдут семь матчей отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Между собой сыграют Финляндия и Казахстан, Сан-Марино и Дания, Мальта и Украина, Сербия и Черногория, Литва и Венгрия, Северная Ирландия и Словения, а также Англия и Италия.

Напомним, вчера перед матчем 8-го тура групповой стадии отбора чемпионата Европы — 2024 между Бельгией и Швецией застрелили двоих болельщиков скандинавской команды.