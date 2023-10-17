Футболист «Ювентуса» Николо Фаджоли дисквалифицирован на семь месяцев за игру на ставках. Об этом информирует Sky Sport.

По информции источника, прокуратура Турина уже одобрила отстранение Фаджоли до мая 2024 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, то Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой может добавиться штраф на сумму от € 25 тыс. Однако позднее появились сведения, что 22-летний игрок заключил сделку со следствием для того, чтобы избежать серьёзного наказания за игру на ставках. Кроме того, агент Фаджоли заявил, что футболист страдает игровой зависимостью и в скором времени пройдёт необходимое лечение.