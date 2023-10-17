Камоцци: сейчас невозможно объективно оценивать игру сборной России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на ничейный результат в матче сборных России и Кении. Напомним, на октябрьских учебно-тренировочных сборах россияне победили сборную Камеруна со счётом 1:0, а потом сыграли вничью с национальной командой Кении (2:2).

«Ничья сборной России в матче с Кенией? К сожалению, сейчас невозможно объективно оценивать игру сборной России. Надеюсь, эти плохие времена скоро закончатся», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Российские клубы и сборные по решению ФИФА и УЕФА отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. В связи с этим РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.