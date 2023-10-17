Сенна: Беллингем — большой талант, но сравнивать его с Зиданом пока рано

Бывший полузащитник «Вильярреала» и сборной Испании Маркос Сенна поделился мнением об игре хавбека «Реала» Джуда Беллингема. Также Сенна высказался о сравнении англичанина с легендарным французским футболистом — Зинедином Зиданом.

«Сравнения Беллингема и Зиданом мне надоели. Беллингем – пока ребёнок. Он только начал выступать в чемпионате Испании. Да, в начале сезона он демонстрирует отличные показатели. Я не думаю, что кто-то ожидал этого. Возможно, даже он сам.

Он талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом пока рано. Зидан – легенда с великим наследием. Нужно подождать как минимум три сезона, чтобы понять, сможет ли Беллингем в «Реале» стать величиной, сопоставимой с Зиданом», – приводит слова Сенны Marca.

В текущем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.