Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенна: Беллингем — большой талант, но сравнивать его с Зиданом пока рано

Сенна: Беллингем — большой талант, но сравнивать его с Зиданом пока рано
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Вильярреала» и сборной Испании Маркос Сенна поделился мнением об игре хавбека «Реала» Джуда Беллингема. Также Сенна высказался о сравнении англичанина с легендарным французским футболистом — Зинедином Зиданом.

«Сравнения Беллингема и Зиданом мне надоели. Беллингем – пока ребёнок. Он только начал выступать в чемпионате Испании. Да, в начале сезона он демонстрирует отличные показатели. Я не думаю, что кто-то ожидал этого. Возможно, даже он сам.

Он талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом пока рано. Зидан – легенда с великим наследием. Нужно подождать как минимум три сезона, чтобы понять, сможет ли Беллингем в «Реале» стать величиной, сопоставимой с Зиданом», – приводит слова Сенны Marca.

В текущем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

Материалы по теме
Лунин: Беллингем — инопланетянин. Он не забивает только мне на тренировках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android