Во Франции хотят убрать радужную форму, но введут общую против дискриминации

В футбольных лигах Франции хотят убрать радужную форму, но введут майки, которые будут символизировать борьбу против всех видов дискриминации, сообщает RMC Sport.

В прошлом году несколько профессиональных игроков отказались носить радужную майку, которая борется с гомофобией. Таким образом, заинтересованные стороны размышляют над тем, какие действия лучше всего предпринять в этом новом сезоне, и находят общий язык по этому вопросу.

Одним из решений было бы создание специальной общей майки, предназначенной для борьбы со всякой дискриминацией. Первая, в апреле, для борьбы с расизмом. А вторая, ближе к концу сезона, для борьбы с гомофобией, с общим посланием и общим логотипом, за исключением нескольких деталей. Цвета радуги, используемые на футболках в последние сезоны, действительно вызвали недовольство некоторых игроков.