Афганистан без главного тренера обыграл Монголию и прошёл в группу отбора ЧМ-2026

Сборная Афганистана без главного тренера команды Ануша Дастгира обыграла сборную Монголии (1:0) и прошла в групповую стадию отбора к чемпионату мира — 2026.

Накануне матча афганцы разругались со своим тренером. В итоге он отказался заполнять заявку на игру и предложил, чтобы его команде засчитали техническое поражение. Однако футболисты сборной Афганистана успели сами заполнить заявку и вышли на поле уже без тренера. Афганцы победили с минимальным счётом. Единственный мяч забил Фаршад Нор.

Национальная команда Афганистана в первом квалификационном раунде дважды обыграла сборную Монголии с одинаковым счётом 1:0. Теперь команде предстоит сыграть в отборе на ЧМ-2026 в группе со сборными Катара, Индии и Кувейта.