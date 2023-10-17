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Романо: шейх Джассим вышел из сделки по покупке «Манчестер Юнайтед», 100%

Романо: шейх Джассим вышел из сделки по покупке «Манчестер Юнайтед», 100%
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Катарский шейх Джассим, желавший приобрести «Манчестер Юнайтед», вышел из переговоров по покупке клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Источник гарантирует, что эта информация точна на 100%. У Джассима пока нет планов возвращаться в переговоры. Семья Глэйзеров, владеющая клубом, знает об этом.

Ранее сообщалось, что шейх Джассим собирался приобрести 100% акций клуба, погасить долг в £ 969,6 млн ($ 1,176 млрд) и потратить £ 1,4 млрд ($ 1,7 млрд) на обновление принадлежащих клубу объектов, включая стадион «Олд Траффорд», и улучшение состава. В общем и целом, его предложение оценивалось примерно в £ 5 млрд ($ 6,061 млрд).

Также сообщалось об интересе британского миллиардера Джима Рэтклиффа и его консорциума INEOS к клубу.

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Источник: «Олд Траффорд» может быть увеличен до 90 тысяч мест
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