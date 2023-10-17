Англия — Италия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Англии и Италии. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За пять туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 13 очков и на текущий момент занимает первое место в группе C. После аналогичного количества игр национальная команда Италии заработала 10 очков и располагается на второй строчке.

В марте Англия уже играла с Италией в матче 1-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встречи подопечные Гарета Саутгейта одержали гостевую победу со счётом 2:1.