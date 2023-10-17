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Гол Сперцяна не помог Армении в товарищеском матче с Северной Македонией

Гол Сперцяна не помог Армении в товарищеском матче с Северной Македонией
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Завершился товарищеский матч между сборными Северной Македонии и Армении. Встреча прошла в Струмице. Северная Македония одержала победу со счётом 3:1.

Первый мяч был забит в конце первого тайма, когда полузащитник Александар Трайковски открыл счёт с передачи Элифа Элмаса и вывел Северную Македонию вперёд. На 59-й минуте нападающий Милан Ристовски увеличил преимущество своей национальной команды. В конце встречи другой нападающий Эрдон Даци довёл счёт до разгромного. Армения смогла ответить лишь одним голом престижа: полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил мяч в ворота оппонента на 90+4-й минуте.

В отборочном турнире на чемпионат Европы — 2024 Северная Македония выступает в группе С и занимает четвёртую строчку в таблице, набрав семь очков в шести играх. Армения располагается на четвёртой позиции группы D, ровно так же набрав семь очков в шести играх.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
17 октября 2023, вторник. 16:00 МСК
Северная Македония
Окончен
3 : 1
Армения
1:0 Трайковски – 43'     2:0 М. Ристовски – 59'     3:0 Даци – 88'     3:1 Сперцян – 90+4'    
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