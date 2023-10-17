«Бавария» проявляет интерес к Цыганкову. Вингер оценивается минимум в € 30 млн

«Бавария» заинтересована в приобретении вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мюнхенский клуб отправлял скаутов на матчи «Жироны» с участием Цыганкова. «Бавария» планирует предпринять попытки подписания вингера в летнее трансферное окно.

Сообщается, что «Жирона» будет готова расстаться с Цыганковым не менее чем за € 30 млн, так как 50% от продажи игрока достанется киевскому «Динамо».

Цыганков перешёл в «Жирону» в январе 2023 года за € 5 млн. В текущем сезоне украинец провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.