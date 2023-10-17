Вскрытие подтвердило, что 18-летний футболист «Кордовы» Прието умер из-за удара током

Вскрытие тела подтвердило, что 18-летний футболист «Кордовы» Альваро Прието умер из-за удара током, сообщает EFE.

Его тело нашли 16 октября между двумя вагонами поезда в зоне технического обслуживания станции Санта-Хуста. Вскрытие, проведённое в Институте судебной медицины (IML) Севильи, исключило, что смерть игрока могла наступить по какой-либо другой причине. Этот вывод подтверждает первые признаки, которые указывали на его смерть вследствие поражения электрическим током.

Камеры на заправочной станции рядом с железнодорожным вокзалом запечатлели, как Альваро Прието забрался на крышу поезда, где его ударило током в результате контакта с контактной сетью.

Первая дань памяти игрока состоялась 17 октября в 11:00, когда все университетские центры Кордовы прекратили занятия, а их студенты вышли к дверям, чтобы соблюсти минуту молчания в знак поддержки и уважения к семье Альваро Прието.

Университет Кордовы объявил трехднёвный траур в связи со смертью Альваро, и до 19 октября флаги в университетских центрах будут развеваться приспущенными и с чёрными крепами.

Помимо университета, городской совет Кордовы и совет провинции объявили 17 октября днём траура. Оба учреждения призвали провести митинги у их дверей.