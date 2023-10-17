Расмус Хойлунд: надеюсь, что однажды смогу достичь уровня Холанда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмус Хойлунд высказался о коллеге по амплуа — футболисте «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинге Холанде.

«Похожи ли мы с Холандом? Для меня лучше, чтобы нас не сравнивали. Он на другом уровне.

Надеюсь, что однажды смогу достичь его уровня, но сейчас, думаю, ещё слишком рано об этом говорить. Эрлинг — лучший нападающий в мире прямо сейчас, если вообще не лучший футболист в мире!» — приводит слова Хойлунда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Хойлунд провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.