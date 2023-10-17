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«Челси» выселит ветеранов из дома, чтобы расширить «Стэмфорд Бридж»

«Челси» выселит ветеранов из дома, чтобы расширить «Стэмфорд Бридж»
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Английский футбольный клуб «Челси» выкупил участок земли, где проживают ветераны, и хочет расширить стадион «Стэмфорд Бридж».

«Это огромный позор. Слишком много внимания уделяется деньгам, которые они получат, и недостаточно домам, в которых проживают ветераны. Они сделают десяток ветеранов бездомными.

Мы должны подумать, что мы можем сделать, чтобы противостоять этому решению. Мы не уверены, что лишение стольких ветеранов крыши над головой в ближайшее время действительно поможет в долгосрочной перспективе клуба», — приводит слова ветерана Мэтью Бигнелла The Sun.

Клуб АПЛ приобрёл у Фонда Столла большую часть участка площадью 4856 кв. м. рядом со «Стэмфорд Бридж» за € 92 млн, и планирует расширить стадион в этом направлении.

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